مغربی کنارا:1سال میں 36ہزار سے زائد فلسطینی بے گھر

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل آبادکاری پر پابندی لگائے :اقوام متحدہ،غزہ میں بچوں کی امداد معطل لبنان میں اسرائیلی بمباری ،3 فوجی جاں بحق ، بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری

جنیوا،بیروت(اے ایف پی)اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران36ہزار سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے ۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر مغربی کنارے میں اپنی آبادکاری کی توسیع روک دے ،انسانی حقوق کے دفتر نے  کہا کہ فلسطین میں جبری منتقلی کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں ،یہ اقدام اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ علاقوں میں مستقل جبری منتقلی کی منظم پالیسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔

دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی امداد معطل کر دی،صیہونی حکومت نے الزام لگا یا کہ یونیسیف کی امداد میں تمباکو اور نکوٹین کی سمگلنگ کی جا رہی تھی ، جنوبی لبنان کے علاقے نباتیہ میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 3 فوجی جاں بحق اور چار زخمی ہو گئے جبکہ جنوبی علاقوں میں نئی اسرائیلی بمباری کے بعد بڑے پیمانے پر انخلا جاری ہے ۔ لبنانی فوج کے مطابق اسرائیل نے مختلف علاقوں میں شدید حملے کیے اور شہریوں کو علاقے سے نکلنے کی ہدایت کی ہے۔

 

مزید پڑہیئے

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 837 پوائنٹس کا اضافہ

سونا ہزار روپے تولہ مہنگا، چاندی کی قیمت 128 روپے بڑھ گئی

آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات میں رواں مالی سال ریکارڈ اضافہ

کوئٹہ میں ایکسپو سینٹر کے مقام پر قائمہ کمیٹی کو شدید تحفظات

یانگو پنجاب میں ٹرانسپورٹ آپریٹنگ لائسنس لینے والی پہلی رائیڈ کمپنی

200 روپے مالیت والے پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی کے نتائج جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak