ٹرمپ بوکھلاہٹ کا شکار چند منٹوں میں متضاد بیانات
واشنگٹن (دنیا نیوز)امریکی صدر ٹرمپ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر ایک ہی تقریر میں کئی بار اپنی بات بدلنے لگ گئے۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق بعض اوقات چند منٹوں میں ٹرمپ کے متضاد بیانات سامنے آ جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں امریکا کو عظیم ملک بتا کر دوسرے ہی لمحے مدد کی اپیل کردی۔
اُن کے بارے میں خودمختار فیصلوں میں تنازع کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں آبنائے ہرمز کھلوانے کیلئے اتحادیوں کے مدد کی درخواست کرکے پلٹ گئے ، دوسرے ہی لمحے کہنے لگے ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے مگر جانتا ہوں وہ مدد کرنے نہیں آئیں گے ، اگلے ہی لمحے پھر کہا وہ مدد کیلئے بہت پرجوش ہیں، ٹرمپ نے کہا ہمیں ان کی کشتیاں اور دیگر سہولتوں کی ضرورت ہے ۔دوسری جانب ٹرمپ اس تقریر کے دوران کہنے لگے ہماری دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔