صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس:بچے نہ چاہنے والی خواتین کو ماہر نفسیات کے پاس بھیجنے کا فیصلہ

  • دنیا میرے آگے
ماسکو (اے ایف پی)روس نے نئے صحت کے رہنما خطوط جاری کیے ہیں، جن کے تحت بے اولا د رہنے کی خواہشمندخواتین کو ماہر نفسیات کے پاس بھیجا جائیگا ۔ یہ اقدام روس میں گھریلو آبادی کے بحران کو حل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔۔

۔روس میں پیدائش کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے اور یہ صدر پوٹن کے  لیے ایک اہم تشویش کا باعث رہی ہے ۔ خاص طور پر گزشتہ چار سال میں یوکرین میں سیکڑوں ہزار نوجوان مردوں کو فرنٹ لائن پر بھیجنے کے بعد یہ مسئلہ اور بڑھ گیا ہے ۔نئے رہنما خطوط کے مطابق، حمل اور تولیدی صحت کی جانچ کے دوران ڈاکٹر خواتین سے پوچھیں گے کہ وہ کتنے بچے چاہتی ہیں۔اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ "صفر"تو اسے ماہر نفسیات کے پاس بھیجنے کی سفارش کی جائے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور :گھریلو ناچاقی پر بیٹا قتل،بیوی اور بیٹی زخمی کرکے ملزم کی خودکشی

عارفوالا:بس، وین میں تصادم 6افراد جاں بحق

لاہور:متعدد وارداتیں ،شہری لاکھوں نقدی، اشیا سے محروم

بوٹی گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ڈاکو گرفتار، لاکھوں کامال مسروقہ برآمد

ڈاکو 50ہزار روپے چھین کر فرار

نامعلوم افراد نے نوجوان کواغوا کرلیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak