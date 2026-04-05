شہید ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی بھانجی اور نواسی امریکا میں گرفتار، خاندان کی تردید

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن،تہران(اے ایف پی)امریکی حکام نے شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی بھانجی اور نواسی کو گرفتار کر لیا جبکہ ان کے گرین کارڈ بھی منسوخ کر دئیے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں اب امیگریشن و کسٹمز انفورسمنٹ کی تحویل میں ہیں۔

 بھتیجی حمیدہ سلیمانی افشار ہے ، جبکہ اس کی بیٹی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ سلیمانی 2020 میں بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں شہید ہوئے تھے ۔ سابق ایرانی سکیورٹی چیف علی لاریجانی کی بیٹی اور داماد کی قانونی حیثیت بھی ختم کر دی گئی ہے ۔ دونوں اب امریکا میں نہیں ہیں ۔لاریجانی17 مارچ کو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے ۔دوسری جانب شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹیوں نے امریکا میں گرفتار دو خواتین کو اپنا رشتہ دار قرار دینے کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی۔ زینب سلیمانی نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ جھوٹ ہے ،گرفتار خواتین کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ سلیمانی خاندان کا کوئی فرد امریکا میں مقیم نہیں رہا۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اپنے آپ کا ٹرمپ بنانے والے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران کے ہاتھوں امریکہ کا جو ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرل ہاربر سے ہرمز تک … (3)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان عالمی امن کا سفیر
محمد عبداللہ حمید گل
