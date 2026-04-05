صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روبن آبزرویٹری نے ہزاروں سیارچے دریافت کر لیے

  • عجائب دنیا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)گزشتہ برس سے آپریشن میں آنے والی ویرا سی روبن آبزرویٹری نے تازہ ترین اپڈیٹ میں ہزاروں سیارچے دریافت کر لیے۔

روبن آبزرویٹری کے سائنس دانوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اب تک کی سب سے بڑی دریافت کرتے ہوئے 11 ہزار سے زائد نئے سیارچے ڈھونڈ نکالے ہیں۔اس کے علاوہ آبزرویٹری نے 80 ہزار سے زیادہ پہلے سے معلوم سیارچوں کو بھی دوبارہ ریکارڈ کیاجن میں کچھ ایسے بھی شامل ہیں جو پہلے دیکھے جا چکے تھے مگر بعد میں ان کے مدار واضح نہ ہونے کے باعث ‘گم’ ہو گئے تھے ۔ماہرین ابھی تک روبن کے جمع کیے گئے ڈیٹا کا مکمل تجزیہ بھی نہیں کر پائے ۔ روبن کی تمام سیارچوں سے متعلق دریافتیں روبن آربٹ ویور میں دستیاب ہیں، جبکہ مزید تفصیلات روبن ایسٹیرائڈ ڈسکوریز ڈیش بورڈ پر بھی شیئر کی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سی سی ڈی چوہنگ کیساتھ مقابلہ، ملزم ہلاک، ساتھی فرار

متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

جنوبی چھاؤنی : نامعلوم افراد کی فائرنگ ، نوجوان قتل

لڑکیاں بیرون ملک سمگل کرنے والے گروہ کا رکن گرفتار

قصور : بس کی ٹکر، سائیکل سوار نوجوان جاں بحق

ننکانہ:مخالفین کی فائرنگ سے ایک شخص قتل، دوسرا زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اپنے آپ کا ٹرمپ بنانے والے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران کے ہاتھوں امریکہ کا جو ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرل ہاربر سے ہرمز تک … (3)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان عالمی امن کا سفیر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak