آرٹیمس II ٹیم نے چاند سے زمین کا حیرت انگیز عکس لیا،واپسی کا سفر شروع

ہوسٹن(اے ایف پی)آرٹیمس II کے خلا نوردوں نے منگل کو چاند کے کنارے سے زمین کے غروب کا حیرت انگیز منظر قید کیا،ناسا نے منگل کو ایک تاریخی تصویر جاری کی جس میں زمین کو چاند کے افق کے نیچے غروب ہوتے دکھایا گیا ہے۔

 57 سال قبل اسی طرح کی مشہور  Earthrise  تصویر اپالو 8 کے خلاباز بل اینڈرز نے دسمبر 1968 میں کھینچی تھی۔ ناسا کے مطابق یہ تصویر زمین اور چاند کے درمیان انسانی مشن کی ترقی اور خلائی تحقیق میں اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتی ہے ۔ سائنسدان اس تصویر کو تاریخی اور تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کریں گے ۔چار رکنی ٹیم جس میں امریکی اور کینیڈین خلا نورد شامل ہیں، تاریخی پرواز مکمل کر کے زمین کی طرف واپس آ رہی ہے ۔ یہ مشن 2028 میں ممکنہ چاند پر اترنے کی مہم کی راہ ہموار کرتا ہے ۔ ٹیم نے دورترین فاصلے تک سفر کرتے ہوئے انسانی مشن کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ بحر اوقیانوس میں جمعہ کو ان کا واپس اترنا متوقع ہے۔

 

عجائب دنیا

شادی سے بہت عام جان لیوا مرض سے تحفظ کا انکشاف

زیادہ صفائی کی عادات مدافعتی نظام کمزور کر سکتی ہیں

کیلکولیٹر پر AC اور CE کے بٹن کس کام آتے ہیں

اے آئی کلاڈ مائتھوس میں سافٹ ویئر ہیک کرنیکی صلاحیت

ایران امریکا جنگ بندی پر شرط لگانیوالا کروڑ پتی بن گیا

دوران پرواز بچے کی پیدائش، شہریت کیلئے دلچسپ صورتحال

آج کے کالمز

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
