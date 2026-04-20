صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی سرحد سے باہر ہدف کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ناکام بنادیا:شام

  • دنیا میرے آگے
حزب اللہ ، الاسد باقیات کامقصد ملک میں بے چینی پیدا کرنا تھا:وزارت داخلہ شام میں کوئی سرگرمی نہیں،شواہد کے بغیر الزام سے گریز کیا جائے :حز ب اللہ

دمشق(اے ایف پی)شام کی وزارت داخلہ نے اتوار کو کہا کہ سکیورٹی فورسز نے ملک کی سرحدی علاقے سے حملے کی کوشش ناکام بنا دی، جس میں حزب اللہ اور سابق صدر بشار الاسد کے باقیات ملوث تھے ۔ قنیطرا صوبے میں گرفتار کیے گئے افراد شام کی سرحد سے باہر ہدف کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے ۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ حزب اللہ کی متعدد کوششوں میں سے ایک تھی جس کا مقصد ملک میں بے چینی پیدا کرنا تھا۔ حزب اللہ نے ان دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا شام میں کوئی وجود یا سرگرمی نہیں اور شواہد کے بغیر الزام لگانے سے گریز کیا جائے ۔ شام کی حالیہ حکومت نے ایران کے اثر و رسوخ کو مسترد کیا ہے ، حالانکہ الاسد کے دور میں ملک ایران کی حمایت میں حزب اللہ کے لیے ہتھیار اور فنڈز فراہم کرتا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

رواں سال پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 8659ملزم گرفتار

وارداتیں جاری، شہری لاکھوں کی نقدی ،قیمتی اشیاء سے محروم

سواری کراچی لے جانیوالے مغوی ڈرائیور کی لاش برآمد

تھانہ غالب مارکیٹ میں شہری پرمبینہ تشدد ،3اہلکار معطل

نوجوان کے قتل کے 2ملزم بھائی گرفتار

پھولنگر :ٹرالر کی ٹکر ،12سالہ بچی جاں بحق، ماں زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak