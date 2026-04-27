3امریکی بنکر شکن بم تباہ ،1ناکارہ ،پاسداران انقلاب کا دعویٰ
دشمن طیاروں سے گرائے گئے 9ہزار 500سے زائد دیگر بم ناکارہ کئے :بیان ایران وینزویلا نہیں،جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائیگا:خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر ز
تہران (مانیٹرنگ ڈیسک)ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے صوبہ زنجان میں کارروائی کے دوران 3 امریکی بنکر شکن بم تباہ کرنے اور ایک بم کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ۔پاسدارانِ انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی کے دوران جی بی یو 57طرز کے تین بنکر بسٹر بم تباہ کئے گئے جبکہ ایک اور بم کو ناکارہ بنا کر محفوظ مقام پر منتقل کر کے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دشمن طیاروں کی جانب سے گرائے گئے 9 ہزار 500 سے زائد دیگر بم بھی تلاش کر کے ناکارہ بنا دئیے گئے ۔واضح رہے کہ جی بی یو 57 دنیا کے بڑے غیر جوہری ہتھیاروں میں شمار ہوتا ہے ، جس کا وزن تقریباً 30 ہزار پاؤنڈ ہے اور اسے زمین کے اندر گہرائی میں موجود مضبوط تنصیبات کو نشانہ بنانے کیلئے تیار کیا گیا ہے ۔ خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹرز کے سینئر عہدیدار محمد جعفر اسدی نے امریکا اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کسی صورت دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کا مشترکہ اثاثہ ہیں اور امریکا کو اس خطے میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران وینزویلا نہیں کہ بیرونی طاقتیں آ کر اس کے وسائل پر قبضہ کر سکیں، کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا ۔