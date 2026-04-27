لندن میراتھن،کینیا کے ایتھلیٹ کا نیا عالمی ریکارڈ دو گھنٹے سے کم وقت میں میراتھن مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے ایتھلیٹ

لندن(سپورٹس ڈیسک)کینیا کے ایتھلیٹ سباسٹین ساوے نے لندن میراتھن 2026 میں تاریخ رقم کرتے ہوئے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ لندن میں منعقدہ میراتھن 2026 میں ساوے نے 42.195 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 1 گھنٹہ 59 منٹ 30 سیکنڈ میں طے کر کے نہ صرف پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ وہ باضابطہ مقابلے میں دو گھنٹے سے کم وقت میں میراتھن مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے ایتھلیٹ بھی بن گئے ۔اس شاندار کارکردگی کے ساتھ ساوے نے رنر کیلون کِپٹم کا سابقہ عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیا، جو 2023 میں 2 گھنٹے 35 سیکنڈ تھا۔ ریس کے دوران ساوے نے آخری مراحل میں شاندار رفتار دکھائی اور اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایتھوپیا کے رنر یومِف کیجلچا دوسرے جبکہ یوگنڈا کے جیکب کپلِمو تیسرے نمبر پر رہے ، دونوں ایتھلیٹس نے بھی سابقہ عالمی ریکارڈ سے بہتر وقت ریکارڈ کیا۔ماہرین کے مطابق یہ کارنامہ طویل فاصلے کی دوڑ کی تاریخ کا ایک اہم سنگِ میل ہے کیونکہ اس سے قبل دو گھنٹے سے کم وقت میں میراتھن مکمل کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔

 

