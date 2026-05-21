کانگو :ایبولا پھیلاؤ، طبی سہولیات کی شدید کمی کا انکشاف

متاثرہ علاقوں میں سکول ، بازار کھلے ہیں، وائرس مزید پھیلنے کا خطرہ :رپورٹ آئسولیشن سنٹر تاحال مکمل نہیں ہوسکا ،حفاظتی سامان کئی روز تاخیر سے پہنچا

برازاویلے (اے ایف پی)کانگو کے مشرقی علاقوں میں ایبولا وائرس کے نئے پھیلاؤ کے بعد طبی سہولیات کی شدید کمی سامنے آگئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روانپارا ہسپتال میں ایبولا مریضوں کیلئے آئسولیشن سنٹر تاحال مکمل نہیں ہوسکا جبکہ حفاظتی سامان بھی کئی روز تاخیر سے پہنچا۔ حکام کے مطابق وائرس سے اب تک 130 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ۔ مقامی افراد نے شکایت کی کہ لاشوں کی تدفین بھی بغیر حفاظتی سامان کے کی جا رہی ہے ۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں سکول اور بازار معمول کے مطابق کھلے ہیں، جس سے وائرس کے مزید پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔

