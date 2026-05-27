صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیوٹن کا فوجی بھرتی پر 1کروڑ روبل تک قرض معافی کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
پیوٹن کا فوجی بھرتی پر 1کروڑ روبل تک قرض معافی کا اعلان

قرض معافی 1 سال یوکرین میں فوجی کارروائی میں حصہ لینے سے مشروط یہ اقدامات فوج میں بھرتی بڑھانے کیلئے کیے جا رہے ہیں :روسی حکومت

 

ماسکو (اے ایف پی) روسی صدر پیوٹن نے نیا صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے فوج میں شامل ہونے والے نئے بھرتی ہونے والے افراد کے لیے بڑے مالی ریلیف کا اعلان  کیا ہے ۔ اس اقدام کے تحت ایک کروڑ روبل تک کے قرضے معاف کیے جائیں گے ۔ حکم نامے کے مطابق یکم مئی کے بعد فوجی معاہدہ کرنے والے افراد اور ان کے شریک حیات اس سہولت کے اہل ہوں گے ، بشرطیکہ کم از کم ایک سال کیلئے یوکرین میں فوجی کارروائی میں حصہ لیں۔ روسی حکومت کے مطابق یہ اقدامات فوج میں بھرتی بڑھانے اور جنگی کوششوں کو مضبوط بنانے کیلئے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت پہلے ہی فوجیوں کو پرکشش مراعات اور تنخواہیں فراہم کر رہی ہے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سلمان خان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب

مینا کشی کا 30 سال بعد دوبارہ شوبز میں آنے کا اعلان

حنا آفریدی ،فراز فاروقی کی گلے ملنے کی ویڈیو وائرل

کوئی بڑاقومی اعزاز نہ ملنا سمجھ سے بالاتر :عثمان پیرزادہ

اداکاررنویر سنگھ نے اپنے اوپر لگی پابندی پر خاموشی توڑ دی

ہراسانی کے الزامات، ارسلان نے مامیا کو نوٹس بھیج دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak