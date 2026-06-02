صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا بھر میں مزدور حقوق کی صورتحال مزید خراب:آئی ٹی یو سی

  • دنیا میرے آگے
دنیا بھر میں مزدور حقوق کی صورتحال مزید خراب:آئی ٹی یو سی

151 ممالک میں 72 فیصد مزدور انصاف تک رسائی سے محروم ہیں رپورٹ میں ڈیجیٹل نگرانی ، بڑھتی ہوئی پابندیوں کو بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا

پیرس(اے ایف پی) عالمی ٹریڈ یونین تنظیم انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن (آئی ٹی یو سی) نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں مزدوروں کے حقوق کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے اور کئی مستحکم ممالک بھی اس رجحان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 151 ممالک میں 72 فیصد مزدوروں کو انصاف تک رسائی سے محروم رکھا جا رہا ہے جبکہ نصف ممالک میں گرفتاریوں اور حراست کے واقعات سامنے آئے ہیں۔رپورٹ میں ڈیجیٹل نگرانی اور بڑھتی ہوئی پابندیوں کو بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا شدید مندی سے آغاز

سونے کی قیمت میں 4400روپے کی کمی ،ڈالر بھی سستا

تنخواہ دار طبقے پرٹیکس شرح 20 فیصد تک لائی جائے ، زبیرطفیل

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 88,683 لاٹس رہا

پیفلا کا فری لانسرز کیلئے ٹیکس سہولتیں برقرار رکھنے کا مطالبہ

سونیری بینک کی ٹی سی ایف کے ساتھ شراکت داری قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak