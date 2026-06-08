صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے 9فلسطینی شہید ،20زخمی

  • دنیا میرے آگے
غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے 9فلسطینی شہید ،20زخمی

غزہ ،بیروت (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 9 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہوگئے جبکہ مصر نے کمزور جنگ بندی معاہدے کو بچانے کیلئے قاہرہ میں نئے مذاکرات شروع کردئیے ہیں۔

فلسطینی حکام کے مطابق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ایک پولیس چوکی پر حملے میں 5 افراد شہید اور 16 زخمی ہوئے ، جبکہ غزہ سٹی میں ایک گاڑی پر دوسرے حملے میں 4 افراد شہید اور 4 زخمی ہوئے ۔ اسرائیلی فوج نے ان واقعات پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دوسری طرف قاہرہ میں جاری مذاکرات میں حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کے نمائندے شریک ہیں، جو کئی روز تک جاری رہنے کی توقع ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مغل بادشاہ گرمیوں میں برف کہاں سے لاتے تھے

مصر،قلعہ صلاح الدین ایوبی میں پراسرار آبی نظام کا انکشاف

امریکی ٹیم نے گیس غبارے پربحرِ اوقیانوس کو پار کرلیا

فضائی آلودگی آپکی دماغی قوت کو کمزور کر رہی :تحقیق

اے آئی سے تیار کردہ سپر اینٹی جن ویکسین کی تیاری

ارجنٹینا،جولائی 9ایونیو دنیا کی سب سے چوڑی سڑک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak