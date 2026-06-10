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اسمارٹ فونز کے باعث شرح پیدائش میں کمی آئی ہے ، تحقیق

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اسمارٹ فونز کے باعث شرح پیدائش میں کمی آئی ہے ، تحقیق

واشنگٹن(آئی این پی )امریکا کے نیشنل بیورو آف اکنامکس ریسرچ کی تحقیق میں بتایا گیا کہ 2007 سے اب تک امریکا میں بچوں کی پیدائش کی شرح میں 22 فیصد کمی آئی ہے ۔خیال رہے کہ 2007 وہ برس تھا جب پہلا آئی فون متعارف کرایا گیا۔۔

 اور تحقیق میں آئی فون یا اسمارٹ فونز کو برتھ کنٹرول(شرح پیدائش میں کمی کیلئے استعمال ہونیوالی مصنوعات)قرار دیا گیا ۔ ماہرین امریکا میں شرح پیدائش میں کمی کو کافی عرصے تک 2008 کے عالمی اقتصادی بحران سے منسلک کرتے رہے جس کے دوران کروڑوں افراد کو مشکلات کا سامنا ہوا مگر جب معیشت ایک بار پھر بحال ہوئی تو بھی پیدائش کی تعداد معمول پر واپس نہیں آئی۔

 

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