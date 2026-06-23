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قطر:گیس پلانٹ میں دھماکا،پاکستانیوں سمیت13افراد جاں بحق ،66 زخمی

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قطر:گیس پلانٹ میں دھماکا،پاکستانیوں سمیت13افراد جاں بحق ،66 زخمی

دھماکا ایک حادثہ تھا،کسی قسم کی تخریب کاری یا دشمنی کا عنصر شامل نہیں ہے :قطر ی وزیر توانائی گیس برآمدات کی سپلائی متاثر نہیں ہوگی:سعد الکعبی،دھماکے کی وجہ تکنیکی خرابی:ابتدائی رپورٹس

دوحہ(اے ایف پی)قطر کے وزیرِ توانائی سعد بن شریدا الکعبی نے کہا ہے کہ گیس پلانٹ میں ہونے والے دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور 66 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے دوحہ میں صحافیوں کو بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر بھارتی اور پاکستانی شہری شامل ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس حادثے کے باوجود قطر کی گیس برآمدات متاثر نہیں ہوں گی،عالمی سپلائی معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ واقعے کیتحقیقات جاری ہیں،ابتدائی رپورٹس کے مطابق دھماکے کی وجہ ایک تکنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے ۔ وزیرِ توانائی نے کہا ہے کہ دھماکا ایک حادثہ تھا اور اس میں کسی قسم کی تخریب کاری یا دشمنی کا عنصر شامل نہیں۔ 

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