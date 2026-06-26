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اسرائیل کا امریکا سے تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کا مطالبہ

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اسرائیل کا امریکا سے تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کا مطالبہ

تل ابیب (آن لائن)اسرائیل نے امریکا سے تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کی درخواست کرتے ہوئے امریکا سے مرکزی بن گورین ایئرپورٹ سے ایندھن بردارجہاز ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ امریکا پہلے ہی بن گورین ایئرپورٹ سے 28 ایندھن بردار طیارے منتقل کر چکا ہے تاہم اسرائیل نے اب مزید 20 فوجی طیارے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے ۔ اسرائیل نے امریکا کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ موسم گرما میں شہری پروازوں میں خلل کا خدشہ ہے ، امریکی ایندھن بردار جہازوں نے مسافرپروازوں کی آمدورفت کو متاثر کیا ہے ۔اس کے علاوہ اسرائیل نے امریکا سے بن گورین ایئرپورٹ پر فوجی طیاروں کی تعداد کم کرنے کی بھی درخواست کی ہے ۔

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