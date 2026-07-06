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علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ، تہران میٹرو سے ریکارڈ 70 لاکھ سے زائد افرادکا سفر

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علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ، تہران میٹرو سے ریکارڈ 70 لاکھ سے زائد افرادکا سفر

تہران(مانیٹرنگ ڈیسک)ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ اور آخری رسومات کے موقع پر تہران کے میٹرو نیٹ ورک پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا،

جہاں چند گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 70 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا۔ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق ہفتے کی شام ساڑھے پانچ بجے سے اتوار کی صبح سات بجے تک تہران میٹرو کے ذریعے 70 لاکھ سے زیادہ افراد نے مختلف سٹیشنوں کے درمیان سفر کیا۔ نمازِ جنازہ اور آخری رسومات میں لاکھوں افراد کی شرکت کے پیشِ نظر حکام نے شہریوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ نجی گاڑیوں کے بجائے میٹرو سسٹم استعمال کریں تاکہ ٹریفک کا دباؤ کم رہے اور عوام کو آمد و رفت میں آسانی فراہم کی جا سکے ۔تہران میٹرو انتظامیہ نے اس موقع پر اضافی ٹرینیں چلائیں جبکہ متعدد سٹیشنوں پر عملے کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تاکہ مسافروں کی رہنمائی اور سہولت کو یقینی بنایا جا سکے ۔ 

 

 

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