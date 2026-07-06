صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یمن کی الحدیدہ بندرگاہ کے قریب ایک مال بردار بحری جہاز پر حملہ

  • دنیا میرے آگے
یمن کی الحدیدہ بندرگاہ کے قریب ایک مال بردار بحری جہاز پر حملہ

صنعا(اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک) برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسے یمنی بندرگاہ الحدیدہ کے قریب ایک کارگو جہاز پر حملے کی اطلاع ملی ہے ۔

 رپورٹ کے مطابق الحدیدہ کی بندرگاہ سے 30 ناٹیکل میل جنوب مغرب میں ایک مال بردار جہاز نے مدد کی درخواست کرتے ہوئے پیغام پہنچایا کہ اسے نامعلوم حملہ آوروں نے نشانہ بنایا ہے ۔تنظیم نے کہا کہ حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور کشتی چلانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں۔دریں اثنا یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ کے جنوب میں حوثی فورسز کے حملے میں اس کے 14 فوجی مارے گئے جبکہ متعدد حوثی اہلکار بھی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مصر میں ماہرین نے صدیوں پرانا شہر دریافت کرلیا

ڈیلیوری رائیڈر نے جلتے فلیٹ میں آگ کو بجھا دیا

پاکستان نے چاند پر پہنچنے میں ناسا کی مدد کیسے کی؟

آم کے چھلکے کو کچرا نہ سمجھیں، صحت کیلئے حیرت انگیز فوائد

چین میں انسانوں جیسے روبوٹس کی بڑے پیمانے پر تیاری

50لاکھ ڈالر سے زیادہ مالیت کا دنیا کا مہنگا ترین خط

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak