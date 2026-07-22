صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی حملے ، خاندان کے 6افراد سمیت 12 شہید

  • دنیا میرے آگے
غزہ :اسرائیلی حملے ، خاندان کے 6افراد سمیت 12 شہید

غزہ ،ایمسٹرڈیم(اے ایف پی)غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 6افراد سمیت 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔۔۔

 ، غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق غزہ سٹی کے وسطی علاقے میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 4 بچوں سمیت خاندان کے 6افراد جان کی بازی ہار گئے ۔اسرائیلی فوجی ذرائع نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کارروائی میں حماس کے ایک رکن کو ہدف بنایا گیا تھا۔ مقامی حکام کے مطابق ایک اور حملے میں مزید 6 فلسطینی مارے گئے ۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیلی فوجی حملوں میں حالیہ اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کم از کم 69 فلسطینی شہید ہوئے ، جن میں10بچے اور 22 خواتین شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر کے ترجمان ثمین الخیطان کے مطابق اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود غزہ میں شہریوں کیلئے کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ انہوں نے کہا حملوں میں رہائشی عمارتوں، بے گھر افراد کے خیموں اور گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ نیدرلینڈ کی حکومت نے اسرائیلی آباد کاروں کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں سے 22 ستمبر سے درآمدات پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کردیا ہے ،نیدرلینڈیورپی یونین کے ان ممالک میں شامل ہوگیا ہے جنہوں نے اسرائیلی بستیوں سے تجارتی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ ڈچ وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام عالمی قانونی ذمہ داریوں کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ غیر قانونی صورتحال میں تعاون سے گریز کیا جا سکے ۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

جنگ میں تیزی ، ابھی رکنے والے نہیں: ٹرمپ ، ایرانی وزیر داخلہ کی فیلڈمارشل ،وزیراعظم سے ملاقاتیں ، مخلص ثالث کا کردار جاری رکھیں گے: شہباز شریف

یومیہ بنیادوں پر نئی قیمتیں ، پٹرول 4.93، ڈیزل 7.15روپے لٹر مہنگا: حکومت سے مذاکرات ناکام، پٹرول پمپس کی آج رات سے ہڑتال

وزیراعظم آفس میں مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹریکنگ نظام کا افتتاح

نوازشریف وزیراعظم آزاد کشمیر بننے کے خواہشمند : ن لیگ کو کامیاب کیا تو آزاد کشمیر کی قسمت بدل جائیگی : مریم

جوڈیشل کمیشن:لاہور ہائیکورٹ کیلئے 10نئے ججز کی منظوری

واپڈا کے میگا آبی منصوبوں پر عملدرآمد تیز کیا جائے ، سہیل آفریدی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak