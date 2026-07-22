انڈونیشیا :بچوں کی سمگلنگ میں ملوث گروہ کی خاتون سربراہ کو 7سال قید
بانڈونگ(اے ایف پی)انڈونیشیا کی ایک عدالت نے بچوں کی سمگلنگ میں ملوث گروہ کی خاتون سربراہ کو سات سال قید کی سزا سنا دی۔ ۔۔۔
جج کے مطابق لی سیو لوان کو بچوں کو استحصال کے مقصد کیلئے بھرتی کرنے ، چھپانے ، منتقل کرنے اور دوسروں کے حوالے کرنے کے الزامات میں مجرم قرار دیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مجرمہ منظم گروہ کے ذریعے بچوں کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث تھی۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ انسانی استحصال سے متعلق جرائم انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں ،سخت کارروائی ضروری ہے ۔
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