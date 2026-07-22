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پانامااور چین بحری جہاز رانی معاہدے کی تجدید پر متفق

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پانامااور چین بحری جہاز رانی معاہدے کی تجدید پر متفق

پاناما سٹی(اے ایف پی)پانامانے چین کے ساتھ بحری جہاز رانی کے معاہدے کی تجدید کیلئے اتفاق رائے کا اعلان کردیا۔۔

پاناماکی وزارت خارجہ کے مطابق بیجنگ میں مذاکرات کے بعد دونوں ممالک معاہدے کی تجدید کے طریقہ کار کو آگے بڑھائیں گے ۔ پانامانے شکایت کی تھی کہ ہانگ کانگ کی کمپنی کی جانب سے پاناماکینال کی دو بندرگاہوں کا آپریشن ختم کیے جانے کے بعد چینی حکام نے پاناما کے جہازوں کی نگرانی سخت کردی تھی۔ حالیہ مذاکرات کے بعد صورتحال معمول پر آ رہی ہے ۔

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