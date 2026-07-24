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سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کے صاحبزادے انس سرور برطانوی وزیر تجارت مقرر

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سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کے صاحبزادے انس سرور برطانوی وزیر تجارت مقرر

لندن (نیوز ایجنسیاں)سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے صاحبزادے انس سرور کو برطانیہ کا وزیر تجارت مقرر کر دیا گیا۔

تقرری کے ساتھ ہی انس سرور ایوان لارڈز کے رکن بھی بن جائیں گے ، جس کے بعد انہیں برطانیہ کے تینوں ایوانوں سے وابستگی کا منفرد اعزاز حاصل ہو گا۔انس سرور اس سے قبل برطانوی سیاست میں مختلف اہم ذمے داریاں انجام دے چکے ہیں۔

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