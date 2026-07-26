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اسرائیلی آباد کاروں سے جھڑپ میں شہید4 فلسطینی سپرد خاک

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اسرائیلی آباد کاروں سے جھڑپ میں شہید4 فلسطینی سپرد خاک

رملہ(اے ایف پی)مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں تل میں اسرائیلی آباد کاروں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے 4 فلسطینیوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔

 مقامی حکام کے مطابق جنازے میں شرکت پر پابندیاں عائد کی گئیں اور محدود تعداد میں افراد شریک ہو سکے ۔ حکام نے بتایا کہ جمعہ کو قریبی یہودی بستی سے آنے والے افراد اور فلسطینی شہریوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں چار فلسطینی اور دو اسرائیلی مارے گئے ۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں چیک پوسٹیں اور راستے بند کر دئیے ہیں جبکہ درجنوں فلسطینیوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔

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