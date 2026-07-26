اسرائیلی آباد کاروں سے جھڑپ میں شہید4 فلسطینی سپرد خاک
رملہ(اے ایف پی)مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں تل میں اسرائیلی آباد کاروں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے 4 فلسطینیوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔
مقامی حکام کے مطابق جنازے میں شرکت پر پابندیاں عائد کی گئیں اور محدود تعداد میں افراد شریک ہو سکے ۔ حکام نے بتایا کہ جمعہ کو قریبی یہودی بستی سے آنے والے افراد اور فلسطینی شہریوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں چار فلسطینی اور دو اسرائیلی مارے گئے ۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں چیک پوسٹیں اور راستے بند کر دئیے ہیں جبکہ درجنوں فلسطینیوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔
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