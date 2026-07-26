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امریکا کا آئی سی سی پراسیکیوٹرکریم خان کی برطرفی کا خیرمقدم

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امریکا کا آئی سی سی پراسیکیوٹرکریم خان کی برطرفی کا خیرمقدم

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکا نے عالمی فوجداری عدالت (آئی سی سی)کے پراسیکیوٹر کریم خان کو بدعنوانی کے الزامات پر عہدے سے ہٹائے جانے کے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے۔

 امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پگٹ نے کہا کہ کریم خان کا ہٹایا جانا اچھا اقدام ہے ، تاہم انہوں نے آئی سی سی کو ایک بدعنوان ادارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکا کا عدالت کے خلاف اقدامات کا منصوبہ جاری رہے گا۔ کریم خان کو مبینہ بدسلوکی کے الزامات کا سامنا تھا، جن کی بنیاد پر انہیں عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔

 

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