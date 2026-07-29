صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس :گھر سے 5نومولود کی باقیات برآمد، قتل کی تحقیقات شروع

  • دنیا میرے آگے
فرانس :گھر سے 5نومولود کی باقیات برآمد، قتل کی تحقیقات شروع

اورنج (اے ایف پی)فرانس کے جنوب مشرقی شہر اورنج میں پولیس نے ایک گھر سے پانچ نومولود کی باقیات برآمد کر لیں۔۔۔

، جس کے بعد قتل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق 32 سالہ خاتون نے اتوار کو گھر میں ایک صحت مند بچے کو جنم دیا،  بعد ازاں انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خاتون کے ساتھی نے گھر کی تلاشی کے دوران گتے کے ڈبوں میں انسانی باقیات جیسی اشیا دیکھ کر ہسپتال انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ ابتدائی فرانزک رپورٹ کے مطابق باقیات پانچ نومولود بچوں کی ہو سکتی ہیں، مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں فنکاراؤں کیساتھ دوہرا معیار برتا جاتا تھا:منیشا کوئرالہ

اتنی بدصورتی اکٹھی نہیں دیکھی، کنگنا کا طلبہ احتجاج پر ردعمل

مسکراہٹ سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لائی جاسکتی ہیں:یمنی زیدی

ہیما مالنی نے سیاست میں شمولیت پر دھرمیندر کے اعتراض کی وجہ بتا دی

متعدد لکھاری اے آئی سے ڈرامے لکھتے ہیں:محمد احمد

طلاق کی خبریں،نادیہ خان نے شوہر کیساتھ تصویر شیئر کر دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak