صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی چپ ٹیکنالوجی میں پیش رفت امریکی سیمی کنڈکٹر حصص گرگئے

  • دنیا میرے آگے
چینی چپ ٹیکنالوجی میں پیش رفت امریکی سیمی کنڈکٹر حصص گرگئے

واشنگٹن(اے ایف پی)چینی چپ ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے باعث امریکی سٹاک مارکیٹ میں کئی بڑی سیمی کنڈکٹر کمپنیز کے حصص گرگئے ۔۔۔

ویب سائٹ دی انفارمیشن کے مطابق چینی کمپنی شنگھائی یولیانگ شینگ ڈی یو وی لیتھوگرافی مشینیں تیار کر رہی ہے ، جو مائیکرو سرکٹس بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ کامیابی چین کو یورپی کمپنی اے ایس ایم ایل پر انحصار کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے ۔ تکنیکی پیش رفت کی رپورٹ کے بعد اے ایم ڈی کے حصص میں 8 فیصد، این ویڈیا میں تقریباً 5 فیصد، مائیکرون میں 5 فیصد اور انٹیل میں 3اعشاریہ7 فیصد تک کمی ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ویلنشیاٹائون زہر خورانی ہلاکت کیس، دو نئے کردار سامنے آگئے

11وارداتیں،7شہریوں سے ڈاکو15لاکھ،موبائلز لے اڑے

انسانی سمگلنگ میں ملوث3ملزم پبلک ٹرانسپورٹ سے گرفتار

لالہ موسیٰ:ریسکیو 1122 کے اہلکار نے خود کشی کرلی

ون ویلنگ کرنے والا گرفتار

چیک ڈس آنر ہونے پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak