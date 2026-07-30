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جاپانی آبادی 42سال بعد پہلی بار 12کروڑ سے کم

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جاپانی آبادی 42سال بعد پہلی بار 12کروڑ سے کم

آبادی میں مسلسل کمی جاری ،کم شرح پیدائش سے معاشی چیلنجز کا سامنا

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان میں مقیم مقامی شہریوں کی تعداد 42 سال بعد پہلی مرتبہ 12 کروڑ سے کم ہو گئی ہے ۔ وزارت داخلہ کے مطابق یکم جنوری تک جاپانی باشندوں کی آبادی 11 کروڑ 97 لاکھ 40 ہزار ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں صفر اعشاریہ76 فیصد کم ہے ۔ رپورٹ کے مطابق 2009 میں بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد جاپانی آبادی میں مسلسل 17 برس سے کمی جاری ہے ۔ ملک کو کم شرح پیدائش اور بڑھتی عمر رسیدہ آبادی کے باعث معاشی چیلنجز کا سامنا ہے تاہم جاپان میں غیر ملکی باشندوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے ، جس کے بعد مجموعی آبادی 12 کروڑ 38 لاکھ ہو گئی ہے ۔

 

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