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امریکا :غیر ملکی انسان نما روبوٹس کی درآمد پر پابندی

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امریکا :غیر ملکی انسان نما روبوٹس کی درآمد پر پابندی

غیر ملکی روبوٹس اہم تنصیبات اور شہریوں کی سلامتی کیلئے سائبر خطرہ قرار پابندی چینی کمپنیز کو دبانے کی کوشش ہے :بیجنگ نے فیصلہ مسترد کر دیا

نیویارک،بیجنگ(اے ایف پی)امریکا نے قومی سلامتی کے خدشات کے باعث بیرونِ ملک تیار کردہ انسان نما اور چار ٹانگوں والے روبوٹس کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے ۔ امریکی فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن نے جدید روبوٹک آلات کو ممنوعہ فہرست میں شامل کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی ساختہ روبوٹس اہم تنصیبات اور شہریوں کی سلامتی کے لیے سائبر خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ پابندی کا اطلاق نئے ماڈلز پر ہوگا جبکہ پہلے سے امریکا میں فروخت یا منظور شدہ روبوٹس اس  سے متاثر نہیں ہوں گے ۔ فہرست میں چینی کمپنیوں اور بعض ڈرونز کے بعد اب موبائل روبوٹس اور غیر ملکی ساختہ انورٹرز بھی شامل کر دئیے گئے ہیں۔دوسری جانب چین نے امریکی پابندی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے چینی کمپنیز کو دبانے کی کوشش قرار دیا ہے ۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ بیجنگ قومی سلامتی کے تصور کو استعمال کرتے ہوئے چینی اداروں کے خلاف اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے ۔چین کا کہنا ہے کہ تحفظ پسندی امریکی کمپنیز اور صارفین کے مفادات کو بھی نقصان پہنچائے گی۔

 

 

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