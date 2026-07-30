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مشرق وسطیٰ جنگ کے باوجود سعودی معیشت مستحکم رہی :آئی ایم ایف

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مشرق وسطیٰ جنگ کے باوجود سعودی معیشت مستحکم رہی :آئی ایم ایف

ریاض (اے ایف پی)آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باوجود سعودی عرب کی معیشت مستحکم رہی ۔۔۔

، تاہم مستقبل میں غیر یقینی صورتحال کے باعث خطرات برقرار ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ  میں سعودی عرب کے مضبوط معاشی بنیادی ڈھانچے ، متنوع تیل اور لاجسٹکس نظام کو سراہا۔ ادارے کے مطابق آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت میں رکاوٹ سے تجارت اور تیل کی برآمدات متاثر ہوئیں، آئی ایم ایف نے کہا کہ وژن 2030 اصلاحات نے غیر تیل شعبے اور معاشی تنوع کو فروغ دیا ہے ۔

 

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