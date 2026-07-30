فرانس :روسی صحافی کو ملک چھوڑنے کا حکم
پیرس(اے ایف پی)فرانس نے روسی مبصر اور صحافی زینیا فیڈورووا کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ۔ فرانسیسی وزارت داخلہ کے مطابق فیڈورووا پر الزام ہے کہ وہ فرانسیسی ٹی وی اور ریڈیو پر کریملن کے حق میں پروپیگنڈا پھیلا رہی تھیں۔ ان کے وکیل نے الزامات مسترد کرتے ہوئے فیصلے کو آزادی اظہار کی خلاف ورزی قرار دیا اور اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے ۔
فرانس نے روسی مبصر اور صحافی زینیا فیڈورووا کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ۔ فرانسیسی وزارت داخلہ کے مطابق فیڈورووا پر الزام ہے کہ وہ فرانسیسی ٹی وی اور ریڈیو پر کریملن کے حق میں پروپیگنڈا پھیلا رہی تھیں۔ ان کے وکیل نے الزامات مسترد کرتے ہوئے فیصلے کو آزادی اظہار کی خلاف ورزی قرار دیا اور اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے ۔
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