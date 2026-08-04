صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وائٹ ہاؤس میں آج اے آئی ضوابط پر بڑی ٹیک کمپنیوں کا اہم اجلاس

  • دنیا میرے آگے
وائٹ ہاؤس میں آج اے آئی ضوابط پر بڑی ٹیک کمپنیوں کا اہم اجلاس

واشنگٹن(اے ایف پی)وائٹ ہاؤس میں آج اے آئی کی بڑی ٹیک کمپنیوں کے سربراہوں کا اہم اجلاس ہوگا، جس میں جدید اے آئی ماڈلز کیلئے حکومت کے رضاکارانہ جائزہ نظام پر غور کیا جائے گا۔۔

نیا فریم ورک صدر ٹرمپ کے جون میں جاری ایگزیکٹو آرڈر کے تحت متعارف کرایا گیا ہے ، جس کے مطابق کمپنیاں اپنے طاقتور اے آئی ماڈلز عوامی اجرا سے قبل 30 روز کیلئے حکومتی جائزے کیلئے پیش کریں گی۔اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ جدت کے فروغ اور چین کے ساتھ ٹیکنالوجی کے مقابلے کو مدنظر رکھتے ہوئے اے آئی شعبے میں محدود حکومتی مداخلت کی پالیسی اپنائے ہوئے تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہریتک تبصرے بند کریں اورگرل فرینڈ شرمندگی سے بچائیں :کنگنا رناوت

راحت کا نصرت فتح علی خان کے نام پر موسیقی سکولز بنانیکامطالبہ

فلم ‘ڈر’ میں شاہ رخ خان کا راہول کا کردار مجھے دیا گیا تھا:سودیش بیری

دنانیر مبین کو نئی اداکارہ ایمان سید میں اپنی ہم شکل مل گئی

سپائیڈر مین:برانڈ نیو ڈے ’، ٹام ہالینڈ کی شاندار واپسی، سپر ہیرو کا راج برقرار

بھومی پیڈنیکر کی نئی ویڈیو کو انٹرنیٹ صارفین نے ‘ڈیمیج کنٹرول’ قرار دیدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak