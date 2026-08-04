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وزیر اعظم کی بہاولپور آمد، ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سے والدایم این اے اقبال چنڑ کی وفات پر اظہار تعزیت

  • پاکستان
وزیر اعظم کی بہاولپور آمد، ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سے والدایم این اے اقبال چنڑ کی وفات پر اظہار تعزیت

بہاولپور(خبرنگار )وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی بہاولپور میں ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ اور ان کے بھائی ملک منیر اقبال چنڑ کی رہائش گاہ آمد۔

وزیراعظم نے ملک ظہیر اقبال چنڑ، ملک منیر اقبال چنڑ اور خاندان کے دیگر افراد سے رکن قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد اقبال چنڑ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مرحوم ملک اقبال چنڑ نے بطور رکن قومی اسمبلی عوامی فلاح و بہبود کیلئے گراں قدر خدمات سر انجام دیں، انہوں نے مرحوم کی پارٹی کے ساتھ وفاداری کو سراہا اور کہا کہ مرحوم نے مسلم لیگ ن میں بطور سیاسی لیڈر نمایاں کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر توانائی سردار اویس لغاری اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔

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