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صومالیہ :اقوام متحدہ کا 30سالہ امن مشن باضابطہ طور پر ختم

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صومالیہ :اقوام متحدہ کا 30سالہ امن مشن باضابطہ طور پر ختم

نیروبی(اے ایف پی)صومالیہ میں اقوام متحدہ کا سیاسی مشن دو سالہ عبوری مدت مکمل ہونے کے بعد ہفتے کو باضابطہ طور پر ختم ہوگیا، جس کے ساتھ ملک میں تین دہائیوں سے جاری اقوام متحدہ کی امن سازی کی سرگرمیوں کا ایک اہم باب بند ہوگیا۔

مشن کا آغاز 1995 میں ہوا تھا ۔ مئی 2024 میں صومالی صدر حسن شیخ محمود نے مشن ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔اقوام متحدہ حکام کے مطابق مشن کی ذمہ داریاں صومالی اداروں اور عالمی ادارے کی ملکی ٹیم کو منتقل کردی گئی ہیں۔ 

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