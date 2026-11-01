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اوپن اے آئی، گوگل، مائیکروسافٹ اور اینتھروپک کا مشترکہ نظام متعارف کرانے کا اعلان

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اوپن اے آئی، گوگل، مائیکروسافٹ اور اینتھروپک کا مشترکہ نظام متعارف کرانے کا اعلان

سان فرانسسکو(اے ایف پی)اوپن اے آئی، گوگل، مائیکروسافٹ اور اینتھروپک نے ویب سائٹس اور میڈیا اداروں کو مصنوعی ذہانت کی تربیت کیلئے اپنا مواد استعمال ہونے سے روکنے کا مشترکہ نظام فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔

 نئے نظام کے تحت ویب سائٹس ایک ہی معیاری ہدایت کے ذریعے تمام متعلقہ اے آئی کمپنیوں کو اپنا مواد استعمال نہ کرنے کی درخواست دے سکیں گی۔گوگل اور مائیکروسافٹ یہ نظام یکم فروری 2027 سے نافذ کریں گے ، اوپن اے آئی نے آئندہ چند ماہ میں عملدرآمد کا اعلان کیا ہے ، جبکہ اینتھروپک نے اس پر کام شروع کردیا ہے۔

 

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