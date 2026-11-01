صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی انتقام پر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا:سابق برازیلی صدارتی امیدوار

  • دنیا میرے آگے
سیاسی انتقام پر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا:سابق برازیلی صدارتی امیدوار

برازیلیا(اے ایف پی)برازیل کے سابق صدارتی امیدوار اور سینیٹر فلاویو بولسونارو نے امریکا فرار ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جارہا تھا۔

  فلاویو بولسونارو نے  انسٹاگرام پر براہ راست گفتگو میں بتایا کہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے دوران ان کے پاسپورٹ منسوخ کیے جانے کے بعد انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، فلاویو نے انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے مستقبل میں دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کا عندیہ دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak