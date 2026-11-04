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شام:حمص آئل ریفائنری پر حملے کا منصوبہ ناکام، 2 ملزم گرفتار

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شام:حمص آئل ریفائنری پر حملے کا منصوبہ ناکام، 2 ملزم گرفتار

دمشق(اے ایف پی)شامی حکام نے حزب اللہ سے منسلک گروہ کی جانب سے اہم آئل ریفائنری پر تخریبی حملے کا منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے ۔۔

 شامی سکیورٹی فورسز نے بیان میں کہا کہ ملکی انٹیلی جنس اور سکیورٹی اداروں نے حمص ریفائنری کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کرلیا، جبکہ ان کے قبضے سے دھماکا خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ حمص ریفائنری شام کی واحد فعال آئل ریفائنری ہے جبکہ ساحلی شہر بنیاس میں دوسری ریفائنری مرمت کے مراحل میں ہے ۔

 

 

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