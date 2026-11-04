صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کیلئے پاکستان شاہینز ٹیم کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کیلئے پاکستان شاہینز ٹیم کا اعلان

عبدالصمد ٹیم کے کپتان مقرر ، ٹورنامنٹ 19 تا 29 نومبر قطر میں کھیلا جائیگا

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے اے سی سی مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 2026 کے 50 اوورز فارمیٹ کے لیے پاکستان شاہینز کے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ عبدالصمد کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ آٹھ ٹیموں پر مشتمل یہ ٹورنامنٹ 19 سے 29 نومبر تک قطر میں کھیلا جائے گا۔ ترجمان پی سی بی کیمطابق پاکستان شاہینز ٹورنامنٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔ اسے گروپ بی میں بھارت اے، نیپال اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ شاہینز اپنی مہم کا آغاز 20 نومبر کو متحدہ عرب امارات کے خلاف میچ سے کرے گی جبکہ 22 نومبر کو بھارت اے اور 24 نومبر کو نیپال کے مدمقابل ہوگی۔

پاکستان شاہینز کے سکواڈ میں کپتان عبدالصمد کے علاوہ احمد دانیال، عاکف جاوید، دانش عزیز، فرحان یوسف، حیدر علی، حسن نواز، معاذ صداقت، محمد حسنین، محمد عمران رندھاوا، روہیل نذیر (وکٹ کیپر)، سعد مسعود، شہزیب خان، شمیل حسین اور سفیان مقیم شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز 26 اور 27 نومبر کو کھیلے جائیں گے جبکہ فائنل 29 نومبر کو ہوگا۔ پاکستان شاہینز کے یو اے ای کے خلاف پہلے میچ کے علاوہ تمام گروپ میچز ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ڈے اینڈ نائٹ ہوں گے ۔ پہلے میچ کا انعقاد یونیورسٹی آف دوحہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گراؤنڈ میں کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،زبردست تیزی، ایک لاکھ 68ہزار کی حدبحال

کپاس کی پیداوار ،10 لاکھ گانٹھوں کا ہدف حاصل نہ ہوسکا

ٹڈاپ، نیوٹیک اور بی آر ایس پی کے درمیان اشتراکِ عمل مضبوط بنانے پر اتفاق

یو بی ایل بڑے بینکوں میں بینک آف دی ایئر 2025قرار

سیمنٹ کی مجموعی فروخت میں 2.93 فیصد اضافہ ریکارڈ

چاول کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak