صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:فٹبال میچ کے دوران آتشبازی فوجی ہیلی کاپٹر حادثے سے بچ گیا

  • کھیلوں کی دنیا
امریکا:فٹبال میچ کے دوران آتشبازی فوجی ہیلی کاپٹر حادثے سے بچ گیا

واشنگٹن(سپورٹس ڈیسک)امریکی شہر سیئٹل میں این ایف ایل میچ سے قبل آتش بازی کے دوران فوجی ہیلی کاپٹر ایک بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا، واقعے نے سٹیڈیم میں موجود 70 ہزار سے زائد تماشائیوں کو خوفزدہ کر دیا۔

پہلے دو ہیلی کاپٹر بحفاظت گزر گئے لیکن آخری ہیلی کاپٹر کے قریب اس وقت آتش بازی کے دھماکے ہوئے جب سٹیڈیم کی بڑی سکرین کے اوپر آتش بازی کی گئی تاہم خوش قسمتی سے ہیلی کاپٹر فضا میں محفوظ رہا اور کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak