صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی کرکٹر پریما راوت نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کا ریکارڈ توڑ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
بھارتی کرکٹر پریما راوت نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کا ریکارڈ توڑ دیا

نئی دہلی(سپورٹس ڈیسک)بھارت کی لیگ سپنر پریما راوت نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تیز ترین نصف سنچری کا نیا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

پریما راوت نے گزشتہ روز پونے کے ایم سی اے کرکٹ سٹیڈیم میں سینئر ویمنز ٹی ٹونٹی ٹرافی کے دوران اتراکھنڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے حیدرآباد کے خلاف محض 14 گیندوں پر ناقابل شکست 50 رنز بنائے ۔اس طرح انہوں نے فاطمہ ثنا کا 15 گیندوں پر نصف سنچری بنانے کا ریکارڈ توڑ دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لاکھوں ڈالرز کی چوری شدہ گھڑی معذرت کیساتھ واپس

آئینے میں عکس دیکھ کر اپنی ہی محبت میں گرفتار ہو نیوالا مور

میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے ایک ہزار سال پرانا طلائی ہار دریافت

نایاب پوکیمون کارڈز نے برطانوی شہری کو کروڑ پتی بنا دیا

بھارت گھومنے آیا برطانوی جوڑا رکشے کوساتھ ہی لے گیا

مرغیوں کا شوقین باز موٹاپے کا شکار، ڈائٹ شروع کر دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak