پیرو :فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ 8اہلکار ہلاک،پائلٹ زخمی
لیما(اے ایف پی)پیرو میں فضائیہ کا فوجی ہیلی کاپٹرگر کر تباہ ہوگیا، جس کے نتیجے میں 8 اہلکار ہلاک ،پائلٹ شدید زخمی ہوگیا۔
وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر اپوریماک، اینے اور مانتارو دریاؤں کی وادی میں ایک فوجی گشتی ٹیم کو ریسکیو کرنے کے مشن پر تھا۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے ملبے سے 9 فوجی اہلکاروں کو نکالا۔ پائلٹ اینزو واحد زندہ بچنے والا اہلکار ہے ، جسے علاج کے لیے لیما منتقل کردیا گیا۔
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