ہانیہ عامر دنیا کی 10خوبصورت اداکاراؤں میں شامل

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ ہانیہ عامر نے ایک اور عالمی اعزاز اپنے نام کرلیا، انہیں دنیا کی خوبصورت ترین اداکاراؤں کی فہرست میں شامل کرلیا گیا۔

ہانیہ عامر کو فلموں، ڈراموں اور ویب سیریز کو ریٹنگ دینے اور شوبز شخصیات کے پروفائل بنانے والی کمپنی ‘انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس’ نے اپنی فہرست میں شامل کیا ہے ۔آئی ایم بی ڈی نے سال 2025 اور 2026 کی 10 خوبصورت ترین اداکاراؤں کی فہرست جاری کرتے ہوئے ہانیہ عامر کو دنیا کی چھٹی خوبصورت اداکارہ قرار دیا۔جاری کردہ فہرست میں ترک اداکارہ ہاندے آرچل،ہالی وڈ اداکارہ امبر ہرڈ ،ایما واٹسن،آنا ڈی آرمس،بالی ووڈ اداکارہ کریتی سینن،جنوبی کوریا کی اداکارہ نینسی مکڈونی، چینی اداکارہ دلرابا دلمورت ،امریکی اداکارہ شیلنی وڈلے جبکہ پہلے نمبر پر آسٹریلیا کی مارگوٹ روبی شامل ہیں۔

 

