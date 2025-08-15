صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محبت حساب کتاب،عملی سوچ پر مبنی ہوچکی :ہمایوں اشرف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
محبت حساب کتاب،عملی سوچ پر مبنی ہوچکی :ہمایوں اشرف

کراچی (آئی این پی) اداکار ہمایوں اشرف نے معاشرے میں خواتین کا دولت مند مردوں کی طرف رجحان پر اظہار خیال کیا ہے۔

 ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا آج کل محبت کا تعلق مادیت سے جڑ گیا ہے ، یہ حساب کتاب اور عملی سوچ پر مبنی ہوچکی ہے ، اور یہ بالکل درست ہے ۔ آج کی محبت مادی بنیادوں پر قائم ہے اور کسی مستحکم شخص سے شادی کرنا ایک حقیقت پسندانہ رویہ ہے ، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اگر میرے پاس پیسے نہ ہوں تو کوئی بھی مجھے مسترد کرسکتا ہے ، اور ایسا ہونا بھی چاہیے ۔ انہوں نے کہا اگر کوئی لڑکی مجھے صرف پیسوں کی وجہ سے مسترد کرے تو مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ اس کی سوچ ہے ۔ یہ بالکل منصفانہ بات ہے ، کیونکہ اگر میں اپنی بہن کیلئے رشتہ دیکھ رہا ہوتا تو میں بھی یہ دیکھتا کہ لڑکا کما رہا ہے یا نہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

خاتون سمیت 3منشیات فروش گرفتار

منشیات فروش کو گرفتار کرکے 300 لٹر سے زائد شراب برآمد

جائیداد ہتھیانے کیلئے جعلی دستاویزات ، 5 افراد پر مقدمہ

کلہاڑی کے وار کرکے شہری کو زخمی کر دیا

وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والا ڈرائیور گرفتار

شادی شدہ خاتون سے زیادتی ،ویڈیو ریکارڈ کر کے بلیک میلنگ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak