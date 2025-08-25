فلم انڈسٹری کی ترقی میں نئے لوگوں کا آنا خوش آئند:آمنہ الیاس
لاہور(آئی این پی )اداکارہ وماڈل آمنہ الیاس نے کہا کہ فلم انڈسٹری کی ترقی میں نئے لوگوں کا آنا خوش آئندہے ،اچھی کہانیوں پر مبنی فلمیں سینما گھر دوبارہ آباد کرسکتی ہیں۔
ایک انٹرویو میں آمنہ نے کہا کہ ہمارے ڈرامہ کی مقبولیت کی وجہ حقیقت پر مبنی کہانیاں ہیں تاہم اگراسی طرح کمرشل فلموں کے ساتھ حقیقی کہانیوں پرمبنی فلمیں پروڈیوس کی جائیں توشائقین کوسینما گھروں تک لایا جاسکتا ہے ۔ آمنہ الیاس نے کہا پاکستانی عوام اپنے ہی ملک کی اچھی اورمعیاری فلمیں دیکھ کرلطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ۔