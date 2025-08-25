صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلم انڈسٹری کی ترقی میں نئے لوگوں کا آنا خوش آئند:آمنہ الیاس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فلم انڈسٹری کی ترقی میں نئے لوگوں کا آنا خوش آئند:آمنہ الیاس

لاہور(آئی این پی )اداکارہ وماڈل آمنہ الیاس نے کہا کہ فلم انڈسٹری کی ترقی میں نئے لوگوں کا آنا خوش آئندہے ،اچھی کہانیوں پر مبنی فلمیں سینما گھر دوبارہ آباد کرسکتی ہیں۔

 ایک انٹرویو میں آمنہ نے کہا کہ ہمارے ڈرامہ کی مقبولیت کی وجہ حقیقت پر مبنی کہانیاں ہیں تاہم اگراسی طرح کمرشل فلموں کے ساتھ حقیقی کہانیوں پرمبنی فلمیں پروڈیوس کی جائیں توشائقین کوسینما گھروں تک لایا جاسکتا ہے ۔ آمنہ الیاس نے کہا پاکستانی عوام اپنے ہی ملک کی اچھی اورمعیاری فلمیں دیکھ کرلطف اندوز ہونا چاہتے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

16سالہ مغویہ بازیاب، ملزم گرفتار

دو ملزم گرفتار ، منشیات برآمد

خاتون سمیت 2افراد کی لاشیں برآمد

کاہنہ :محلے دار کی فائرنگ ‘ نوجوان زخمی

16سالہ لڑکی سے زیادتی ، ویڈیو وائرل،3ملزموں کیخلاف مقدمہ

مصطفی آباد:ڈکیتی وچوری کی وارداتیں،لاکھوں کانقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak