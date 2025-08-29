صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بولڈ ڈرامے پی ٹی وی پر نشر ہونا درست نہیں:محسن گیلانی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بولڈ ڈرامے پی ٹی وی پر نشر ہونا درست نہیں:محسن گیلانی

کراچی (آئی این پی)سینئر اداکار، ہدایتکار اور براڈکاسٹر محسن گیلانی نے کہا ہے کہ بولڈ کہانیوں کو قومی ٹی وی پر نشر کرنا درست نہیں کیونکہ ایسے ڈرامے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔

 ایک انٹرویو کے دوران ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ کس طرح ایک شادی شدہ مسلمان اور پاکستانی خاتون اپنے شوہر اور بچے کو چھوڑ کر عیش و عشرت کے لیے دوسرے مرد کے پاس چلی گئی، یہ سب ٹی وی سکرین پر کیسے دکھایا جا سکتا ہے ؟اداکار کا کہنا تھا کہ وہ اس بات سے بھی خوش نہیں ہیں کہ اتنی بولڈ کہانی کے ساتھ یہ ڈراما قومی ٹیلی ویژن پر چلایا گیا، کیونکہ ٹی وی ایک فیملی سکرین ہے ،ان ڈراموں کے ذریعے سے رشتوں پر سے اعتبار ختم ہورہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹرائی نیشن سریز کاآج آغاز ، قومی کپتان کا بہترین کھیلنے کا عزم

پی سی بی کا کرکٹرز کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے کا فیصلہ

پاکستان کی پرو لیگ میں شرکت ،ایف آئی ایچ کی تصدیق

انگلش پریمیئر لیگ میں شریک فٹبالرز پر میچ فکسنگ کے الزامات

ریکٹ توڑنا مہنگا پڑگیا، روسی ٹینس سٹار پر 42ہزار 500ڈالرز کا جرمانہ

بیڈمنٹن پلیئر پلوشہ بشیر نے شادی کرلی، تصاویر شیئر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak