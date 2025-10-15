صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلمی کیریئر شاہ رخ سے زیادہ مشکل تھا:کنگنا رناوت

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فلمی کیریئر شاہ رخ سے زیادہ مشکل تھا:کنگنا رناوت

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کی متنازعہ اداکارہ کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ انکا فلمی کیریئر بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان سے زیادہ مشکل تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور گاؤں سے نہیں آیا تھا۔۔۔

 لہٰذا اسی لیے میری کامیابی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ۔ انکا کہنا تھا کہ ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کیریئر اور زندگی کے سفر پر فخر کرے اور یہ حق کنگنا رناوت کو بھی اسی طرح حاصل ہے کیونکہ میں بھی مختلف نہیں ہوں۔ کنگنا کے مطابق انکے علاوہ شاید ہی کوئی اور گاؤں سے آیا ہو اور مرکزی دھارے میں کامیابی حاصل کی ہو۔ آپ شاہ رخ خان کی بات کرتے ہیں، وہ تو دہلی سے تعلق رکھتے اور کانوینٹ تعلیم یافتہ ہیں، جبکہ میں ایک دیہات کی لڑکی اور وہ بھی بھملہ جیسے دور دراز کا علاقہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak