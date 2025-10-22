فواد خان کی ’پاکستان آئیڈل 2‘ میں شمولیت پر حمیرا ارشد سخت برہم
لاہور(شوبز ڈیسک) گلوکارہ حمیرا ارشد نے فواد خان کی ‘پاکستان آئیڈل سیزن 2’ میں بطور جج شمولیت پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے فنکاروں کو جج نہیں بننا چاہیے جن کا موسیقی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔۔۔
حمیرا ارشد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ موسیقی سے تعلق نہ رکھنے والے فنکاروں کو جج پینل میں شامل کیا جاتا ہے اور اب بھی یہی ہورہا ہے ۔ ججز کو خود سوچنا چاہیے کہ جب ان کا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں تو وہ نئے ٹیلنٹ کو کس طرح پرکھ سکتے ہیں۔