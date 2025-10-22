صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فواد خان کی ’پاکستان آئیڈل 2‘ میں شمولیت پر حمیرا ارشد سخت برہم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فواد خان کی ’پاکستان آئیڈل 2‘ میں شمولیت پر حمیرا ارشد سخت برہم

لاہور(شوبز ڈیسک) گلوکارہ حمیرا ارشد نے فواد خان کی ‘پاکستان آئیڈل سیزن 2’ میں بطور جج شمولیت پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے فنکاروں کو جج نہیں بننا چاہیے جن کا موسیقی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔۔۔

حمیرا ارشد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ موسیقی سے تعلق نہ رکھنے والے فنکاروں کو جج پینل میں شامل کیا جاتا ہے اور اب بھی یہی ہورہا ہے ۔ ججز کو خود سوچنا چاہیے کہ جب ان کا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں تو وہ نئے ٹیلنٹ کو کس طرح پرکھ سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی برقرار، انڈیکس1103پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالرکی قدر میں کمی ،تولہ سونا 4لاکھ 44ہزار 900روپے پر مستحکم

پی ٹی سی ایل گروپ اور سیکوئنس کے درمیان شراکت داری قائم

برابری پر بینکاری پالیسی، خواتین کی مالی شمولیت میں اضافہ

او آئی سی سی ممبر ان نے 2.7ٹریلین روپے ٹیکس ادا کیے

لسٹڈ کمپنیوں کیلئے مالیاتی اکاؤنٹس پر کارپوریٹ بریفنگ لازم

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak