لڑکیاں اکیلے شادی کا فیصلہ نہ کریں، آمنہ شیخ کا مشورہ
لاہور(شوبز ڈیسک ) ماڈل، اداکارہ و میزبان آمنہ شیخ نے اپنی ذاتی زندگی اور شادی کے تجربات کے حوالے سے کہا ہے کہ دوسری شادی والدین کی رضامندی سے ہوئی اور لڑکیوں کو تنہا شادی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ۔آمنہ شیخ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد انہوں نے اداکاری سے وقفہ لینے اور فیملی کے مشورے سے دوبارہ زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور دبئی شفٹ ہو گئیں، جس نے ان کی زندگی پر مثبت اثر ڈالا۔انہوں نے اپنی پہلی شادی کے بارے میں کہا کہ وہ مکمل طور پر اپنی مرضی سے کی تھی جب کہ دوسری شادی والدین کی رضامندی سے ہوئی اور ان کے لیے یہ ایک مثبت تجربہ رہا۔ دوسری شادی کی، جن کی پہلی شادی بھی طلاق پر ختم ہوئی تھی اور اس سال ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے ۔