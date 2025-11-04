صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

25 سال کی عمر سے پہلے شادی کرنا آسان ہوتا ہے :اسامہ خان

25 سال کی عمر سے پہلے شادی کرنا آسان ہوتا ہے :اسامہ خان

کراچی (آئی این پی)اداکار اسامہ خان نے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ ایک پروگرام میں انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ میں جس طرح کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔۔۔

 ویسی مجھے ابھی تک کوئی ملی نہیں،میں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ابھی تک لڑکی نہیں ملی،انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ 25 سال کی عمر سے پہلے شادی کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کافی مشکل پیش آتی ہے ۔

 

