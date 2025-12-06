صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کروڑوں کی پیشکش بھی ہوشان کیساتھ کام نہیں کرونگا:معمر رانا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کروڑوں کی پیشکش بھی ہوشان کیساتھ کام نہیں کرونگا:معمر رانا

لاہور(این این آئی)اداکار معمر رانا نے کہا ہے کہ اگر کروڑوں روپے کی پیشکش بھی کی جائے پھر بھی شان کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔۔۔

ایک انٹر ویو میں معمر رانا نے اس سوال کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو اچھے آدمی ہیں کے جواب میں معمر رانا نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سپرسٹار ہیں،وہ میرے سینئر ہیں اور مجھے ان سے محبت بھی ہے ،انڈسٹری میں آنے سے پہلے سے شان کے ساتھ دوستی ہے ۔تاہم معمر رانا نے یہ بات کس تناظر میں کی انہوں نے اس کی وجوہات نہیں بتائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak