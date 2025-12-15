صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارجن رامپال نے 7 سالہ رفاقت کے بعد گیبریئیلا سے منگنی کرلی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ارجن رامپال نے 7 سالہ رفاقت کے بعد گیبریئیلا سے منگنی کرلی

ممبئی(آئی این پی)بالی ووڈ اداکار ارجن رام پال نے اپنی پرانی گرل فرینڈ اور جنوبی افریقہ کی فیشن ڈیزائنر گیبریئیلا ڈی میٹریڈیس سے منگنی کا اعلان کردیا ہے۔

ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران ارجن رام پال نے اچانک منگنی کی خبر دے کر سب کو حیران کردیا۔ گیبریئیلا نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ارجن کے پیچھے اس لیے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہیں۔ اس پر ارجن رام پال نے فوراً مذاق کرتے ہوئے کہا، میں ان کے پیچھے آیا ہوں، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روانڈا کے ہنستے کھیلتے گوریلا کی تصویر نے ایوارڈ جیت لیا

اطالوی برانڈ کی 2 لاکھ 60 ہزار روپے کی کولہا پوری چپل

سزائے موت کے قیدی کی آخری بھرپور کھانے کی فرمائش

لاکھوں سال قبل انسان آگ جلانے میں کامیاب ہوئے

قدیم رومی افسروں اور بھارتی بندروں میں تعلق کا انکشاف

زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak